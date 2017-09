Rengeteg a program a Kulturális Örökség Napjain

Második világháborús bunkert is bejárhattak az érdeklődők a Kulturális Örökség Napjain. A programsorozat országszerte több száz eseménnyel várta az érdeklődőket.

Veszprémben a Benedek-hegy gyomrában található óvóhely nyílt meg az érdeklődők előtt a Kulturális Örökség Napjai programsorozat részeként. Az óvóhelyet 1944-ben, a második világháború idején alakították ki, hogy ide menekülhessenek a bombatámadások elől a környéken lakók.

„Annyi volt a felszereltség, hogy becsukták ezeket az ajtókat, valamint lökéshullámvédő falak vannak kialakítva itt is, illetve a vészkijáratnál is azért vannak ezek a kicsit kacsakaringós bejáratok, hogy mondjuk, van egy robbanás, Isten ne adja, egy nukleáris robbanás, egy lökéshullámot azért valamilyen szinten ez is tompítana” – mondta Kizmus Szabolcs amatőr hadtörténész.

Puskás István édesapja részt vett a veszprémi bunker kialakításában. Úgy emlékszik, a munka több hónapig tartott. A kemény sziklafalat csak robbantással tudták alakítani.

„Betették a gyutacsot, a gyújtózsinórt, és akkor megszólalt a riasztás, hogy robbantás lesz, akkor begyújtották, különböző hosszúságúra vágták a gyújtózsinórokat, hogy a robbantás ne egyszerre történjen, hanem egyik robbanás segítse elő, a másiknak adjon teret” – mondta Puskás István.

A Szegedi Nemzeti Színház évek óta különleges programmal csatlakozik a Kulturális Örökség Napjai rendezvénysorozathoz. Óránként indítanak rendhagyó színházlátogatást kis csoportoknak, melyeket önkéntesek kalauzolnak a 19. század végén épült neobarokk épületben. A látogatók ilyenkor olyan helyekre is eljuthatnak, amelyek hétköznapokon nem nyitnak meg a vendégek előtt, ha éppen nincs próba, még a színpadra is felléphetnek.

„Nagy örömmel próbáljuk, mi kis önkéntesek a színháznál, két kolléganőmmel körbevezetni a csoportokat. Be lehet nézni a próbákba, a fodrásztárba lehet benézni, fölmehetünk a harmadik emeletre, a festményeket közelebbről meg lehet tekinteni, különleges történetek, a fontosabb személyeket bemutatjuk, akik a színház életében fontosak voltak, akiknek itt ki van állítva a mellszobra is, tehát ilyen dolgokat tudunk elmondani. Ez körülbelül egyórás, utána még kérdezhetnek bármiről és mi szívesen válaszolunk, amiről tudunk” – mondta Hevesi Zoltán önkéntes.

A Kulturális Örökség Napjai programsorozat országszerte több száz programmal várta az érdeklődőket.