Ráférne a segítség a negyed évszázados csillagvizsgálóra

Felújításra szorul a Szegedi Csillagvizsgáló, mely 25 éve nyitotta meg kapuit az érdeklődők számára. A jubileumi alkalomra a szervezők ismeretterjesztő előadásokkal készültek.

Rég nem látott érdeklődés fogadta a Szegedi Csillagvizsgáló rendhagyó programját, több család is kilátogatott a negyed évszázada működő tudományos műhelybe, amely mára felújításra szorul.

A Szegedi Tudományegyetem intézménye a jubileumi év alkalmából érdekes ismeretterjesztő előadásokkal próbálta csalogatni az érdeklődőket. A látogatók a csillagok, a bolygók és aszteroidák tudnivalóiról is kaphattak egy kis ízelítőt.

Az obszervatórium épülete az utóbbi években megsüllyedt, annak helyreállítása kiemelt cél. Emellett az eszközállományt is fejlesztenék. „Egyfajta gyűjtést is szerveztünk ezen alkalomból, ugyanis a csillagvizsgáló jelentős felújításra szorul. Belsőleg már néhány százezer forintból meg tudnánk újítani a bútorzatot, a falat a vakolatot, illetve eszközöket szeretnénk beszerezni. Viszont a hosszú távú cél, hogy a csillagvizsgálót statikailag is biztonságossá tegyük több évtizedre, ez viszont már milliós összegekre rúg” – mondta Barna Barnabás, az SZTE Csillagvizsgáló munkatársa.

A derült idő kedvezett az eget kémlelőknek. A résztvevők nemcsak a Holdat, de a naprendszer más bolygóit is megfigyelhették a távcsöveken keresztül.

„Fontos, hogy a jövő generáció is megtanulja azokat a fontos, tudományos alap dolgokat, amit a csillagászat jelent. Ezért néztük meg a különböző távcsöveket, amiből valami látszott, valami nem látszott, ott például a Hold tökéletesen látszott, a Hold kráterei is. Nagyon jó, hogy az ötéves kisfiam már most megismerhette ezeket a dolgokat” – mondta az egyik látogató.

A szombat esti programra csaknem százan látogattak el.

„Nemcsak az egyetemnek a dolga az, hogy támogasson valamit, hanem a teljes városé is. Ez egy feladat és örömteli feladat. Én örülnék, ha minél több pénz jutna erre az intézményre” – fogalmazott egy asszony.

A gyűjtést sikeresnek vélik a szervezők, az intézmény felújítását 130 ezer forinttal támogatták a kilátogatók.