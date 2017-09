Egy kis hátszél jól jönne a kézműves sörfőzdéknek

Áfacsökkentést és más állami támogatást vár a Nemzetgazdasági Minisztériumtól néhány kis magyar sörfőzde. A tulajdonosok szerint a söreik vannak olyan jók, mint a nagy multik termékei, és ezt a vendégeik is igazolják. A kézműves sörfőzdék egy kőbányai telephelyen tartottak kóstolót a hétvégén.

Legalább százféle kézműves sör szerepel az egyik új sörfesztivál kínálatában. A kőbányai telephelyen néhány kis magyar főzde a házigazda.

„Az előző alkalommal is már voltak, és most is vannak nemzetközi sörfőzdék is, amelyeket meghívtunk, ezek termékeit is lehet kóstolni. Itt vannak a nyolc alapító közül csak heten, és vannak »gerillafőzők« is, akik nem rendelkeznek saját sörfőzdével, de lefőzetik a receptjeik alapján a söreiket” – számolt be Ali Rawech Szami szervező.

A vendégeket félóránként induló külön buszjárat hordja a belvárosból a telephelyre. „Eléggé felkapták őket, és nagyon változatos söröket készítenek, szerintem felveszik a versenyt a külföldi mezőnnyel” – mondta egy kóstoló.

Az egyik legnépszerűbb készítmény a mangós sör volt a fesztiválon. Ennek az italnak hab helyett sörkása kerül a tetejére.

A sörkülönlegességeket sokan keresik, de a főzdék arra panaszkodnak, hogy a szórakozóhelyeken még mindig inkább az olcsóbb, ipari söröket csapolják.

„Szerintem jó lenne, hogyha szélesedne a kínálat, meglenne az olcsóbb lakossági vonal és a kézművesvonal egymás mellett” – nyilatkozta egy másik látogató.

A több főzdét tömörítő társaság öt százalékára csökkentené a csapolt sör áfáját. „Szeretnénk azt, hogy az állam kicsit kiemeltebben kezelje a söröket, azon belül is a kisüzemi söröket. Beszélhetünk támogatásról akár az innováció kapcsán, akár a sör mint minőségi ital kategóriájának javítása kapcsán. A bormarketinghez hasonló sörmarketinget szívesen vennénk, de az áfa csökkentése hozná igazán helyzetbe az iparágat” – mondta Dudok Ádám, a Kraft Sör Egyesület alapítója.



A sörfőzdék július óta kétszázezer hektoliterig ötvenszázalékos jövedékiadó-kedvezményt kaptak. Éppen azóta, hogy júniusban Matolcsy György jegybankelnök rokonai is beszálltak a sörbizniszbe.