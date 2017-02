Nemes célokat szolgált az idei Szeretetfutás is

Közel háromszázan vettek részt a Szeretetfutáson Székesfehérváron. Az eseményre most is főként amatőr futókat vártak. A már 5. alkalommal – mindig Valentin-nap környékén – megtartott rendezvény ezúttal is szolgált jótékonysági célokat, az adományokat egy hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozó alapítványnak adták.