Nagy a keletje a nyúlbérlésnek

Nemcsak vásárolni, de bérelni is lehet nyulakat a húsvéti ünnepekre. A kis jószágokért átlagosan 1500 forintot kell kifizetni, majd azt az ünnep végén a tenyésztőknek vissza is lehet adni. Ilyenkor a vásárlókat hasznos élelmezési és állattartási tanácsokkal látják el.

Húsvétkor többen nemcsak vesznek, de pár napra bérbe is visznek el nyuszikat. „Óriási dilemma volt ez a nyuszi, de így, hogy lehet bérelni, így belevágtam. Természetesen előtte tájékozódtam, hogy mit eszik, hogy tároljuk, vizet, milyen élelmet, mit kell beszerezni neki” – mondta Ugocsai Katalin.

Lógó fülű törpe, illetve házi nyúl – a szegedi piacon több jószág közül is választhatnak az érdeklődők. A tenyésztők számára is fontos, hogy azokat pár nappal később épségben visszakapják, ezért tanácsokkal is ellátják a gazdikat.

„Nagyon kényes a nyusziknak a táplálkozási rendszere. Itt nagyon fontos, hogy szemes takarmány legyen a nyuszinak, illetve a szezonális zöldségeknek a leveleit fonnyasztva szabad csak a nyuszinak adni, és almát, esetleg egy kis vizet ha igényelnek” – hangsúlyozta Zelenka Ferenc, őstermelő.

Az egyik szegedi kisállat-kereskedésben már sokéves hagyomány, hogy bérbe adják a nyulakat. Miután a szülők visszahozzák, a tenyésztőkhöz épségben kerül vissza.

„Semmi probléma nem volt még, csak öröm volt a gyerekeknek minden évben, pozitív visszajelzésekkel jöttek vissza, sőt a tenyésztő is, akihez visszakerültek a nyulak. Nincsenek agyon nyagázva, és számunkra azt a következtetést tudjuk levonni, hogy azért felelős gazdik viszik el, felelős szülők, és a gyerekeket is arra tanítják, hogy egy állatot felelősen kell tartani” – fejtette ki Fazekasné Zsóka, kisállat-kereskedő.

Az állatvédők is jelentős szerepet képviselnek abban, hogy felelősségteljesen, csak az ünnepekre fogadják be a házi kedvenceket.

„Az állatok vásárlása felelősségen kell, hogy alapuljon, fontos, hogy sokan nem az állat életére gondolnak, mikor vásárolnak, hanem a vásárlási láz alkalmával megvásárolják az élőállatokat. Az ünnep után sokszor ezek az állatok unott teherré válnak, és az Orpheus állatvédő Egyesület szemléletformáló programja a tudatos vásárlás, a környezettudatosság érdekében azért is tevékenykedik az állatok megmentésén túl, hogy ezek a vásárlási folyamatok akár létre se jöjjenek” – nyilatkozta Seres Zoltán, az Orpheus Országos Állatvédő és Természetbarát Közhasznú Egyesület elnöke.

A nyulakat, amiket nem tudnak fenntartani gazdáik, vélhetően már a jövő héten visszajuttatják a tenyésztőkhöz.