Megtörtént a várva várt különleges esemény

2017. augusztus 21., hétfő

Az elmúlt 99 év legnagyobb napfogyatkozása volt ma az Egyesült Államokban – 14 államban volt teljes a jelenség, de részleges napfogyatkozást máshonnan is látni lehetett. Most először a napfogyatkozás egymás után volt látható a keleti és a nyugati parton is – az érintett államok mindegyikében komolyan készültek az eseményre.