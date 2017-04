Megteltek a balatoni szállodák az ünnepekre

A nagypénteki szabadnap és a tavaszi szünet miatt sokkal többen, és általában hosszabb időre utaztak a tóhoz. A hotelek és a vendéglátóhelyek is húsvéti programokkal, illetve ünnepi menüvel készültek.

Teltházasak a balatoni szállodák, különösen a négycsillagos hotelekbe foglalták le már hetekkel korábban a szobákat.

„Az érdeklődőink részére hároméjszakás húsvéti csomagot állítottunk össze, ezért a vendégeink nagy része 3 éjszakára érkezik, de mivel a nagypénteket is ünneppé nyilvánították és a tavaszi szünet is ebben az időszakban van, ezért vannak olyan vendégeink, akik ezt a 3 éjszakát kibővítették és akár 4-5 éjszakára is jönnek hozzánk” – ismertette a Hotel Residence Balaton Siófok értékesítője, Tóthné Horváth Veronika.

Ebbe a balatonfüredi szállodába sok kisgyerekes család érkezett. A vendégek többsége belföldi, de osztrákok és németek is töltik itt az ünnepeket. Erre az időszakra megélénkül a Balaton környéke, mindenhol programokkal készülnek.

„Azok a vendégek, akik bennünket választottak, őket egy gazdag húsvéti program kavalkád fogadja a szállodában és a szállodán kívül is, már érkezéskor mini kézműves vásár fogadja őket a lobbiban, kimondottan helyi kézművesek, népművészek remekeit mutatjuk be” – mondta el a Hotel Silverine Lake Resort Balatonfüred igazgatója, Rádóczy Andrea.

Lehet találni nyitva tartó éttermeket is, a hagyományos húsvéti ételek szinte mindenhol szerepelnek a menüben.

„Szerintem Magyarországon nálunk elég kevés bárány fogy, ilyenkor próbálunk egy kicsit többet ebből az ajánlatban megjeleníteni, van egy olyan kör, aki azért előszeretettel nyúl hozzá ezekhez a különlegességekhez, de ugyanúgy megtalálható a húsvéti sonka és a főtt tojás is az ajánlatunkban” – mondta Szőllősi Tamás, a Vitorlás Étterem Balatonfüred tulajdonosa.

A Balatonon nagypéntek óta már sétahajózni is lehet, a menetrend szerinti járatok pedig nagyszombaton indultak el.