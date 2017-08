Megkezdődtek Szegeden a Lótusznapok

A rendezvényen évről évre a tóban megújuló indiai lótusz virágzását is ünneplik. A hétvégén a Füvészkertben zenével, tánccal, ízekkel és illatokkal idézik meg a kelet varázsát.

„Lehet látni, hogy igazából a felület nedvesítése nélkül lepereg róla a víz, ugyanez a helyzet a csapadékkal is, ezt úgy hívják, hogy lótusz-effektus” – minden megtudható az indiai lótuszról a Szegedi Füvészkertben a X. Lótusznapokon. A rendezvényre egyre több, a kelet csodáira kíváncsi vendég látogat el.

„Több mint négyezren voltak az elmúlt években kíváncsiak a programokra, és hát manapság már nemcsak a régióból, Szeged környékéről és Magyarországról jönnek érdeklődők, hanem holland, német, amerikai és indiai turistákkal is találkozunk itt. Vannak, akik célirányosan erre a két napra, a szegedi lótusznapokra érkeznek ide Szegedre” – Németh Anikó, az SZTE Füvészkert igazgatója.

Van, aki a lótuszvirágzás miatt érkezik, mások a keleti kultúrát szeretnék megismerni.

„Nagyon szép, színes, érdekes, egy olyan rendkívüli világ számunkra, hogy csak azt tudom mondani, mindenki, de mindenki próbáljon megismerkedni, mert annyira különleges és különböző a mi kultúránktól, hogy hatalmas élményt ad” – mondta Túrócziné Lendvai Irén látogató.

„Jól érezzük magunkat, szeretjük a füvészkertet, rendszeresen járunk ide, és hát hallottuk, hogy van lótuszvirágzást, amiatt jöttünk” – mondta egy másik látogató, Papp Balázs.

A lótusznapokon a keleti kultúra minden szeglete, tánc, zene, orvoslás, jóga és vallás is megjelenik és számos ázsiai harcművészeti rendszer is bemutatkozik. Ilyen a Wing Tsun Kung-fu is, amely Kínából származik.

„A Kung-funak megvan a szellemi háttere és filozófiája, alapjába véve nem küzdősport, ott érmekre, különböző rangokra és versenyekre készül az ember; itt ugye a felfogásból adódóan alapból maga az életre való nevelés a szellemisége, az élethez való hozzáállása, illetve az élet védelme, ami a legfontosabb” – nyilatkozta Sárfi Tamás, 4. fokozatú mester.

A lótusznapokon bárki kérhet japán vagy thai masszázst is, de kipróbálhatók a különböző ázsiai mozgásformák is.