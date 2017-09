Kincset rejthet a föld

A föld alatt rejtőzik a szegedi vár épületének nagy része. A több mint száz éve, részben visszabontott épület feltárását már hosszú évek óta, csak szakaszosan végzik. Szakértők szerint pedig a feltárással és részleges visszaépítésével jelentős turisztikai látványosság lehetne belőle.

A régi, ma már csak nyomokban fellelhető szegedi vár képe látható. Az 1879-es szegedi nagy árvíz után a város újjáépült. A vár egyes részeit ekkor visszabontották, majd miután a Tisza-partot feltöltötték, maradványai föld alá kerültek.

Az utóbbi években pár méterrel a föld alatt több ásatás is történt a városban. Idén nyáron a középkori építmény déli kaputornyának falát tárták fel a régészek. A vár két ma is látható része a Mária Terézia kapu, valamint a Tisza-parton lévő bástyarom.

A szakértők szerint egy összefüggő feltárásra lenne szükség, a vár újjáépíthető részei pedig turisztikai látványosságként is szolgálhatnának.

„Újra előkerültek a vár alapjának eddig ismeretlen falai. Ezek feltárhatóak lennének teljes hosszukban a Tiszára kifutva a vízi bástyáig, a ma is álló, mögöttünk látható romig. Felfalazhatóak akár térmagasságig, vagy magasabbra is, és ott pedig a vízi bástyára egy átvezető íven akár kilátótoronyként is működtethető lenne ez a délkeleti vízi bástya. A várnak az a része, amely jelen pillanatban pedig a beépített terület alatt található, a pincesoron keresztül lehetne körbejárható” – mondta a Szegedi Városvédő Egyesület elnöke, Szabó László.

A Szegedi Városvédő Egyesület elnöke szerint a város vezetésének nagyobb figyelmet kellene fordítania a vár régészeti feltárásaira, és egyes részeinek újjáépítésére, mellyel akár a világörökség része is lehet.

Egészen apró részletekig tudjuk, hogy hogyan néztek ki a saroktornyok, kaputornyok. Ami bizonytalan az a várbelső épületei. Belső épületek azonban ismertek egy 2008 körül végzett ásatás kapcsán, amikor előkerült a gótikus várbeli templom maradványa pontosan a legkésőbb emelt már ma is látható vármaradvány tövében.