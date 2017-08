Itt a világ első bioautója

A világ első magától lebomló autóját készítették el holland mérnökök. A jármű lenszövetből és műanyagból készül, de a fejlesztők szerint strapabíróbb, mint egy versenyautó. A súlya viszont csak háromszáz kiló, emiatt pedig a fogyasztás is töredéke egy hagyományos járműnek.

A jövő megérkezett: egy holland parkolóba. A kissé esetlen jármű felépítése forradalmi. Len-rostokból és lebomló műanyagból készült. A paneleket úgy ragasztják össze, mint a versenyautók karbonszálas karosszériáját. A természetes alapanyagok miatt az autó 15 éven belül elkezd lebomlani, nincs szüksége roncstelepre.

„A jármű alváza len szövet és polipropilén elegyéből. Nagy hőmérsékleten és magas nyomáson készítünk belőle paneleket. A panelek közé egy másik, politejsavból készült elemet helyezünk, ami merevebbé teszi a karosszériát. Az autó minden alkatrésze ilyen anyagból készül, a teherviselő elemek is, tehát ez szó szerint egy bio autó. Csak a gumik és a lengéscsillapító alkatrészei nem bio alapanyagúak” - mondta a fejlesztő, Yanic Van Riel.

A bioautó előnye a környezetbarát technológia mellett a súly, pontosabban a súly hiánya. Az autó negyedolyan nehéz, mint egy ma kapható átlagautó. Olyan, mintha a sofőr gokartotot vezetne, fogyasztása töredéke egy elektromos autóénak. Az ajtónyitás, ablaklehúzás, futómű-állítás telefonról vezérelhető, a prototípusban nincs műszerfal, az adatokat szintén az okostelefon mutatja.

„Az autó össztömege 310 kiló, ami töredéke a hagyományos autónak. Ennek köszönhetőn nincs is szükségünk olyan sok akkumulátorra. Ebben 30 kilónyi akku van, ezzel körülbelül 100 kilométert tudunk megtenni, de mivel az akkucsomag moduláris, ez is könnyen bővíthető. Ehhez képest egy manapság kapható elektromos autóban 4-500 kiló csak az akkumulátor, és az is csak körülbelül 100-150 kilométer megtételéhez elég. Ezért fontos, hogy ilyen könnyű az autónk” – mondta Noud Van De Gevel, mérnök.

Az új technológia terjedésének az akadálya az ár. Kétkezi munkával háromszor annyi előállítani a bioautót, mint hagyományos riválisait. Forgalmazáshoz törésteszteket kell végezni, bár a fejlesztők szerint a lenszövet-műanyag nem gyengébb az autók acélvázánál.