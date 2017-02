Ismét a jeges vízbe vetette magát a nemzet rozmárja

Megfürdött a Kaposvár melletti jeges Deseda tóban a nemzet rozmárja. Schrilla György extrém sportoló 5 év után másodszor tartott itt bemutatót, mintegy 10 percet töltött az alig 1-2 fokos vízben.

Schirilla György úszása előtt a helyi mentőegyesület tartott bemutatót a több száz fős közönségnek. Januárban a tó vize hosszú ideig be volt fagyva, a kaposváriak közül sokan korcsolyáztak itt. A biztonságosnak hitt jég egy alkalommal mégis beszakadt.

hirdetés

„Most télen volt egy baleset is. Jégből beszakadás, de hála istennek szerencsés kimenetele volt. Másrészt viszont azért gondoltuk, mert Gyuri öt évvel ezelőtt már volt itt. Úgy gondoltuk, hogy az adrenalin hiányzik neki is, nekünk is. Fogjunk össze és tartsunk egy nagy bemutatót közösen, megelőzés céljából” – mondta Bodó László, a Kötél Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület elnöke.

„A jégtáblák is úsznak, ennek nagyon örülök, mert egy igazi rozmár gyakorlatilag azért a jégtáblák között tud rozmárkodni” – mondta Schirilla György.

A Desedán most vékony a jég, a part közelében egy részen az úszás miatt fel kellett törni. Schirilla György nagyjából 10 percet töltött az 1-2 fokos vízben. Bemutatóival ugyan az egészséges életmódot és a rendszeres testmozgást népszerűsíti, de azt mondja, nem ajánlja, hogy bárki utánozni próbálja.

„Azért kihívás volt, mert sok-sok jégtáblával találkoztam és most is, ahogy mozgatom a kezemet, érzem, hogy lefagyott ez alatt a nem is tudom hány perc alatt. Mert az emberi test azért gyakorlatilag nem erre született, hogy ilyen hideg vízben legyünk, de meg lehet tanulni” – tette hozzá a nemzet rozmárja.

hirdetés

Schirilla idén még két alkalommal, a Balatonban és Győrnél a Dunában úszik.