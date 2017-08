Iparművészek jó minőségű darabokkal várják a vásárlókat

Magyar ékszerészek, divattervezők és grafikusok munkájából nyílt újra művészpiac Budapest belvárosában. A havonta megrendezett vásár azoknak szól, akik egyedi, jó minőségű darabokkal akarják kiegészíteni a ruhatárukat, de nem költenének luxusmárkákra.

Legalább száz hazai iparművész standja várja a látogatókat a legnagyobb magyar dizájnvásáron, a pesti belvárosban, az Erzsébet téren. A WAMP-on, azaz a Vasárnapi Művész Piacon évről évre bővül a kínálat, így a fiatal divattervezők és ékszerészek akár havonta új kollekcióval készülhetnek a vásárra.

„Bárki jelentkezhet külföldről is, de azt tapasztaljuk, hogy inkább a hazai tervezők vesznek részt a vásáron, néha van egy-két külföldi kiállítónk is. Egyébként lehet hozzánk jelentkezni, és zsűrizzük a jelentkezőket, hogyha pedig olyan új kiállító van, akire felfigyelünk, akkor mi szoktuk megkeresni őket, és így is be lehet kerülni hozzánk” – mondta el Farkas Zsuzsi, a WAMP szervezője.

A zsűri a hónap dizájnerét is megválasztja. Augusztusban Illyés Juli nyerte el a címet, minimalista ékszereivel. „Picit megalomán vagyok, ilyen szempontból én nem ijedek meg, ha egy-egy darab hangsúlyosabb vagy nagyobb. Én ezeket nagyon bátran fölveszem, és ilyen módon egyébként a bátrabb hölgyekhez is szólok ezáltal, és meghallgatom a vásárlók igényeit is, nagyon sokat beszélgetek itt velük” – mondta az ékszerész.

A vásár több vidéki városban és Bécsben is rendszeresen alkalmat ad a kiállítóknak, hogy találkozzanak a közönséggel. A nyári hónapokban főként a turisták keresik fel a standokat.

„Itt vakációzunk, ebben a gyönyörű városban. Ez pedig a dizájnvásár, ami különösen érdekel, de semmi konkrét elképzelésem nincsen, csak nézelődünk, ajándékot keresek a gyerekemnek” – mondta egy holland turista.

Egy-egy táska vagy cipő ára is inkább a külföldi pénztárcára van szabva, de azért akadnak magyarok a vásárlók között.

– A minőséget meg a dizájnt, meg az ötletet meg kell fizetni, tehát ehhez képest szerintem nem drágák. De még nem vettem semmit, szeretem először körbenézni az egész területet.

– Mi vonz ide egyébként?

– Mi vonz ide egyébként?

– Itt egy kicsit azért más jellegű termékeket lehet kapni, mint egy plázába. Van benne ötlet, nagyon szépek, nagyon átgondoltak, teljesen más jellegű termékek vannak itt – indokolt Lévai Zoltán.

A vásár, ahogy eddig minden évben, jövő héten a Sziget Fesztiválra is kiköltözik.