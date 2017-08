Idén is népszerű volt Ópusztaszer

Több ezren kilátogattak az Ópusztaszeri Történelmi Emlékparkba augusztus 20-án. A skanzen számtalan kulturális programmal, bemutatókkal, kiállításokkal fogadta a vendégeket, akik számára emlékezetessé válhatott az ünnep.

Idén is sokan voltak kíváncsiak az Ópusztaszeri Történelmi Emlékpark kiállításaira az államalapítás ünnepén.

„Mivel történelmünk az mindig a jövőt mutatja, ezért választottuk ezt a parkot, ezt egy nagyon szép napnak gondoltuk. Sok olyan dologgal találkozunk, ami az ünneppel kapcsolatos esemény” – mondta Jankó Csanád.

„Mi mindig jó szívvel gondolunk Ópusztaszerre, mert mindig nagy élményt jelentett, amikor eljöttünk, és most igazából édesapám találta ki, hogy huszadikát ilyen emlékezetessé, széppé tenné, hogyha eljönnénk így családilag” – fogalmazott Szabóné Csendes Lujza.

Az esős idő ellenére megtartották a katonai bemutatót. A honvédség toborzást is szervezett, emellett a harcokban bevetett fegyvereket és harci járműveket is megtekinthették az érdeklődők. Az emlékpark sétányain a Csongrád megyei települések civil és hagyományőrző szervezetei mutatták be képzőművészeti tevékenységüket.

„Négy generáció nőtt fel a Fonói néptáncegyüttes berkein belül. Én úgy gondolom, hogy a hagyományőrzés szempontjából a legnagyobb mozgatóerő a néptáncegyüttes, hiszen óvodás kortól felnőtt korig vannak tagjai nekik” – véli Meszesné Volkovics Szilvia, a Déryné Kulturális Központ igazgatója.

Az állandó kiállítások mellett egy történelmi, magyar emlékeket bemutató tárlat is nyílt.

„Mint Magyarország bölcsőjének nagyon sok mondanivalója van, és így próbáltuk összeállítani a mai napot. Minden évben van meghívott vendégünk, az idén a települések civil szervezeteit hívtuk meg, hogy mutatkozzanak be itt a nagyközönség számára, hiszen több ezer látogató érkezik minden évben, ezen a napon, ide az emlékparkba, és Csongrád megye mindig egy olyan különlegességekkel bír, olyan apró kis titkokkal, ami nagyon sok ember munkájából adódik” – mondta az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark igazgatója, Kertész Péter.

Az egész napos programsorozat az új kenyér megáldásával, továbbá hagyományőrző kulturális előadásokkal folytatódott.