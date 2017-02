Elűzték a telet a busók Mohácson

A busójárás hagyománya a XVII. század végére nyúlik vissza, a Mohácsra betelepült sokácok hozták magukkal. A legenda szerint a helyiek ijesztő maszkokkal űzték ki a törököket a városból, ennek azonban nincs történelmi alapja.

– Tizenöt éve álmodok arról, hogy valamikor is ezt lássam, vagy legalább húsz éve. Megérte és örülök. Nagy élmény ez nekem.

– Látom, fényképezkedik is a busókkal…

– Miért ne? Hát azt is elviszem…” – fogalmazott a forgatag egyik résztvevője.