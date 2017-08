Hagyományőrző találkozó Bugacpusztán

Sok ezren látogattak el szombaton Bugacpusztára, ahol Ősök Napja néven rendeztek hagyományőrző találkozót. Az érdeklődők a lovasversenyeket és a nyilazást is kipróbálhatták.

Sólymokat, vadászkutyákat és lovakat is bemutattak az Ősök Napja nevű rendezvényen Bugacon. A lovasok versenyeztek is, a pusztavágta során a legidősebb versenyző 74 éves volt. A paksi Hesz János 3 éves kora óta lovagol. „Ha valaki tud táncolni vagy szeret táncolni, akkor tud lovagolni is, vagy ha tud lovagolni, akkor tud táncolni. Ez az ütemérzés… meg összeköt a ló. Összeköt a ló az érzésekkel” – emelte ki.

A kirakodóvásáron kézműves termékeket kínáltak, miközben különböző hangszerek szóltak. A karikás ostort még a legkisebbek is kipróbálták. A pálmonostori íjász egyesületnél a nyilazás fortélyait próbálgathattak.

Sokan sátorral érkeztek, több napra. Azt mondják, jurtában aludni óriási élmény volt.

„Visszaemlékszünk arra, hogy honnan jöttünk. Ezt szeretjük csinálni, hogy ápoljuk az ősi hagyományokat. Minden, ahogy itt körülnézek, a ruhák, az összes termék, eszközök, a fellépések, ezek mind ehhez tartoznak” – mondta egy székesfehérvári fiatalember.

„Tavaly is voltunk már a Kurultájon, és nagyon tetszett. Szeretnénk megismerkedni az ősiséggel, a magyarok gyökereivel” – fogalmazott egy Egerből érkezett hölgy.



Bugacnak hatalmas feladatot adnak ezek a rendezvények. Ugyanakkor a 2800 fős falu fő kitörési lehetősége a turisztika. A Kurultájt először 2010-ben rendezték meg.

„Szeretnénk, ha a hagyományőrzők nem csak egy hétvégén látogatnának el ide, hanem egész évben be tudnánk mutatni a lovas-nomád, a türk tudatú népeknek a közös múltját, a közös hagyományait, lovas-íjász központtal, kézműves bemutatókkal, és természetesen egy olyan lovas rendezvényközponttal, ami alkalmas más nagy, szabadtéri rendezvények lebonyolítására is” – emelet ki Szabó László, Bugac polgármestere.



Az Ősök Napja rendezvényei vasárnap is folytatódnak még Bugacpusztán.