Guinness-rekordot dönthet egy magyar házaspár

Magyar lenne az első házaspár, amely ultrakönnyű vitorlázórepülővel megkerüli a földet.

A tett – ha sikerül – Guinness-rekordot is jelentene. A magyar tervezésű géppel május 1-jén indul Keszy-Harmathy Zoltán és felesége. Az út üzenete – a pilóta elmondása szerint – az, hogy az embereket közelebb kell hozni egymáshoz. Az út során a házaspár több egzotikus helyszínt is érint a tervek szerint.

hirdetés

„Keresztül fogunk repülni Oroszországon. Ez egy működő kontinentális időjárásban repülhető terület, anyagilag elfogadható, így is, úgy is érintenünk kell Oroszországot, merthogy a Bering-szorosnál repülünk át Amerikába. Alaszkában érkezünk át a következő kontinensre, ott lerepülünk a Grand Canyonhoz, a Yellowstone parkhoz, továbbrepülünk a keleti partokig, Niagara-vízesés, visszaemelkedünk Kanadához, át Grönlandra, Izlandra, Feröer szigetek, Egyesült Királyság, újra Európa, és így zárul be a kör” – mondta Keszy-Harmathy Zoltán.

hirdetés