Évek óta a sportról szól az év utolsó napja

Lassan negyed évszázados hagyomány Siófokon a pezsgőfutás. Minden évben egy méterrel többet futnak a résztvevők, akik az idén már 2017 métert teljesítettek. Akik neveztek, igazi hidegben, –6 fokban búcsúztatták az óesztendőt.

Siófokon évek óta a sportról szólnak az év utolsó napjai, foci-, kosárlabda- és kézilabda-bajnokságokat szerveznek, a legutolsón pedig pezsgőfutással búcsúztatják az évet. „Karácsony után vagyunk, gondolom, karácsonykor mindenki megtölti a bendőjét nehéz ételekkel, úgyhogy a karácsony utáni időszak a sportról kell hogy szóljon, a levezetésről, az ételek feldolgozásáról” – mondta Lapos Gábor, a BÚÉK Siófok 2017 szervezője.

A pezsgőfutásra szokás szerint kicsik és nagyok is jöttek, az óvodásoknak ezúttal is külön versenyt rendeztek. A legkisebbek a szüleikkel együtt futhattak. „Hidegben futni lehet, kicsit több ruhát kell felvenni, de jó, friss levegő van, a gyerekekkel meg meg lehet oldani, ha a kicsi fut, lassabban futok, vagy biciklivel kísér, vagy a pici a babakocsiban van” – mondta Sápi Csilla.



A felnőttek futamán az idén több mint 200-an vágtak neki az új év tiszteletére 2017 méter hosszúra szabott távnak. A gyerekek érmet kaptak, a legjobbak pedig serleget és pezsgőt is.