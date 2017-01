Etyeken télen is a boroké a főszerep

Idén is megszervezték a téli Etyeki Pikniket. Az egyik legnagyobb haza borászati és gasztrofesztiválra most is több százan voltak kíváncsiak.

Csípős hideg, de verőfényes napsütés várta a téli Etyeki Piknik vendégeit az Újhegyi dűlőnél. A pincesoron negyedévente megrendezik a pikniket, mindig az évszaknak megfelelő kínálattal. A sétányon a téli hónapokban is a boroké a főszerep. A standokon tucatnyi pincészet kínálatából lehetett válogatni.

A gasztrosétány kínálatában még így, január derekán is az újévi ételek a legnépszerűbbek. De készítettek disznótorost is. A megszokott módon és úgy is, hogy az alapanyagokból egyedül a sertés emlékeztetett a hagyományos ízekre. „Ő egy tépett malac, egy BBQ tépett malac. Hat órán keresztül főztük 80 fokon a sertéscombot, majd megvártuk, míg kihűl. Szálakra tépkedjük, és akkor egy ilyen BBQ szósszal összeforgatjuk rozmaringgal és egy házi lepényben tálaljuk” – magyarázta Végh Gergő szakács.

Volt olyan stand is, ahol azokra is gondoltak, akik alkohol nélkül igyekeztek eltölteni a napot. „Ennyi boros helyen kell egy olyan hely is, ahol nincs alkohol. Bár két éve már készítünk pálinkákat is, de sokan keresik a szörpöket. Sokan bejönnek, és meglátják, hogy ezek szörpök, akkor aztán kiszaladnak, mi meg mondjuk nekik, hogy visszafelé úgyis be fognak térni… És visszafelé tényleg betérnek, és itt szörpöznek” – magyarázta Halmi János.



Az étel- és italkülönlegességek mellé koncertekkel készültek a szervezők.