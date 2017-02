Enyedi Ildikó reagált Deutsch bejegyzésére is

Teljes meglepetésként érte, hogy megnyerte a fődíjat, ezt mondta Enyedi Ildikó mai sajtótájékoztatóján. Elmesélte azt is, hogy ennyire összhangban lévő stábbal még soha nem dolgozott, és a színészek is kiemelték, mennyit segített nekik a munka alatt az a bizalom, amit a rendezőtől kaptak. A fődíjas filmet március másodikától vetítik a mozik.

Tapssal fogadták a Toldi moziban, mikor Enyedi Ildikó filmrendező és Herbai Máté operatőr megmutatta a Berlini filmfesztiválon nyert Arany Medve-szobrot. A rendező a siker egyik zálogának azt tartja, hogy a stábtagok olyan harmóniában dolgoztak a film elkészítésében, amivel korábban még nem találkozott.

„Nagyon jó érzés volt olyan emberekkel dolgozni akik, ha látják, hogy leszakad az ég, akkor ez van, minek szentségeljünk. Nagyon jó emberekkel dolgoztam a múltban is, de ilyen harmonikus stáb, akik ennyire érezték a lényegét annak, amit csinálunk, ilyen soha nem volt életemben” – fogalmazott a filmrendező.



Enyedi Ildikó újságírói kérdésre Deutsch Tamás Twitter-bejegyzésére is reagált – a fideszes politikus ugyanis cinikusan válaszolt neki, miután a német közszolgálati rádiónak egyebek mellett a korrupcióra utalva arról is beszélt, hogy fájlalja, ami Magyarországon történik. A rendező most azt mondja, a film kiváló, és megérdemelné, hogy a politikai háttérzaj helyett mindenki inkább arra figyeljen.



„Én nagyon megkérem azokat is, akik nem értenek egyet Deutsch Tamással, hogy hagyják békén ezt a dolgot. Csináltunk egy szép filmet mindenkinek, mindenféle embernek, jobb, bal, közép, és nagyon-nagyon szeretném, ha nyugodtan tudnák élvezni azt, amibe ennyi munkát fektettünk” – emelte ki.

A színészek szerint az a bizalom, amit Enyedi Ildikótól kaptak a forgatás során, sokat segített nekik, hogy nyugalomban dolgozhassanak. „Én úgy gondolok vissza erre, mint egy nagyon csöndes, nagyon koncentrált munkára, amikor azt mondjuk: félszavakból is értjük egymást. Ennek nyilván van egy előtörténete, amikor próbáltunk a forgatás előtt […]” – fogalmazott Borbély Alexandra színésznő.

A filmet március másodikától vetítik a mozik.