Elstartolt a Campus Fesztivál

Ma kezdődött a Campus fesztivál. A tizedik jubileumát ünneplő rendezvényen összesen 220 zenei és további 200 egyéb programmal várják az érdeklődőket 18 programhelyszínen.

Többen már visszatérő vendégek és jól bevált taktikával állítanak sátrat. Voltak, akik debreceniként is a sátrazás mellett döntöttek, mert szerintük így még jobb a fesztiválélmény.

Ecetsav és nátriumklorid keverékével lehet legálisan pénzt mosni - ezt a Debreceni Egyetem fesztiválhelyszínén, az Egyetem téren próbálhatja kis bárki. Itt számos látványos kísérletet láthatnak az érdeklődők, de akár közreműködhetnek is néhányhoz.A Campus Fesztiválon a tudomány könnyedebb oldalát mutatják be az intézményi egységek. A Debreceni Egyetem ezekkel a szórakoztató programokkal szeretné népszerűsíti magát.„A missziója az egyetemnek az, ami tkp. a felsőoktatási stratégiában is benne foglaltatik -az országos stratégiában –, hogy a felsőoktatási intézményeknek meg kell jelennie a társadalom felé” - mondta Bács Zoltán, a Debreceni Egyetem kancellárja.Az első dallamokat egy debreceni formáció játszotta, őket olyan zenekarok követik, mint az Anna and the Barbies vagy az Intim Torna Illegál. Tavaly rekordszámú fesztiválozó, összesen 98 ezer ember bulizott a négy nap alatt a Nagyerdei Stadion környékén.