Elkezdődtek a húsvéti rendezvények

Az ifjúsági tojásfestő versennyel megkezdődtek Zengővárkonyban a húsvéti nagyhét rendezvényei. A baranyai településen található az ország legnagyobb hímestojás-kiállítása a Míves Tojás Gyűjtemény.

Idén három település diákjai indultak a versenyen. A gyerekeknek két tojást kellett megfesteni az egyik legismertebb technikával. A mintát viasszal viszik fel a tojásra, színezés után pedig lekaparva csak a bevont felület marad fehéren.

Mintát a Míves Tojás Gyűjtemény több évtized alatt összeszedett rajzolatai közül választhattak az indulók. A diákok egy része Baranya déli részéről a sellyei iskolából érkezett.

„Az Ormánságban hagyományai vannak a tojásírásnak, sőt a környezetünkben a Dráva menti horvátok is, ugye, a környékünkön élnek, őnekik is hagyománya van a tojásírásnak, és a hagyományőrzés szempontjából is nagyon fontosnak tartom ezt” – mondta egy tanár, Mészáros Gyuláné.

A virágvasárnapi versenyt 2001 óta minden évben megrendezik. A 17 év alatt csaknem félezer gyerek ismerkedett meg a tojásírás alapjaival.

„Minden alkalommal el is magyarázzuk a gyereknek, hogy mennyire fontos, és mi mindent lehet egy tojásírás által megtanulni. Tehát úgy fizikailag, mint lelkileg is mit jelent az, amikor én valamit teremtek, megteremtek, és a szeretteim számára szeretetből továbbadom. Pontosan húsvét ünnepe alkalmából” – nyilatkozta a Míves Tojás Gyűjtemény, Zengővárkony alapító tulajdonosa, Nienhaus Rózsa.

A nagyhéten Zengővárkonyban több bemutató lesz, az érdeklődők többek között a patkolásos és a magrátétes technikával is megismerkedhetnek.