Elhunyt az Alien és a Titanic sztárja

61 éves korában, egy műtétet követő komplikáció következtében elhunyt Bill Paxton színész – írja az IGN.com. A hírt a család egy hozzátartozója osztotta meg a sajtóval.

A texasi születésű színész a többi között szerepelt a Titanic, A bolygó neve: Halál, az Apollo 13, a Ragadozó 2., a Két tűz között és az Éjjeli féreg című moziban is, de kipróbálta magát a tévés világban is: a A S. H. I. E. L. D. ügynökeiben való szereplése mellett övé volt az egyik főszerep a Kiképzés nemrég induló sorozatváltozatában is.

