Egy hónapot biciklizett a békéért

3800 kilométert tekert a magyarországi kerékpáros békenagykövet. A férfi az első világháborúban hadifogságba eső és elhurcolt magyar honvédek útvonalát kerekezte végig – a Balkánon át Olaszországig. Azt mondta, azért vállalta a több mint egy hónapos utat, hogy emlékeztessen az első világégésre, és felhívja a figyelmet arra, hogy a béke az egyik legnagyobb érték.

A Parlament előtt ért véget a kerékpáros békenagykövet több mint egy hónapos túrája. Zelei József hat országon át utazott, és egy könyvvel tért haza.

A könyvbe a békenagykövet beszélgetéseinek részletei kerültek. Zelei József politikusokat és – ahogy fogalmazott – európai átlagembereket kérdezett arról, hogy mit jelent nekik a béke, és hogy mit gondolnak ma a magyarokról.

„Mindenkit arra kértem, hogy az anyanyelvén jegyezze a könyvbe a békegondolatait vagy legalábbis azt, hogy mit gondol Magyarországról és az első világháborús történésekről, és mindenki a megbocsátás, a béke szeretetét jegyezte be, s a magyarokra egyáltalán nem haragszanak” – mondta Zelei.

Az emberek békében szeretnek építkezni, és azt szeretnék, hogy Európában nyugalom és béke legyen – így kommentálta a béketúrát az Országgyűlés alelnöke.

„Feszültségek voltak, vannak és lesznek is. Úrrá kell lenni rajtuk. Egy-egy békenagykövet útja olyan felmutatása a béke iránti igénynek, ami nagyon kevés embernek adatik meg. Jó, hogy vannak ilyen követeink, akik bár nem mindig számolnak be róla, de akár hetvenezer kilométert is letekernek a célért” – nyilatkozta Jakab István, az Országgyűlés alelnöke.

1914-ben a szerb hadszíntéren a Monarchia 85 ezer katonája esett fogságba, a foglyokat marhavagonokban a Szardínia melletti Asinára szállították. A többségük magyar volt, és mindössze néhány ezren tértek haza. Ezt az utat tette meg Zelei József kerékpárral egy békésebb jövőért.