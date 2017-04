Csillagok háborúja az Egervári várkastélyban

A sorozat 40 éves jubileumának alkalmából a városban egész napos tematikus programmal várja az érdeklődőket a Zalaegerszegi Gasztrokulturális Egyesület és a Magyar Star Wars Klub.

Rohamosztagos képzéssel és a játszósarokkal várták a gyerekeket az egervári Csillagok Háborúja napon. Eközben a színpadon Barta Zoltán, a Magyar Star Wars Klub vezetője különböző kulisszatitkokat osztott meg az érdeklődőkkel.

„Az elmúlt 40 év történéseit próbáljuk meg feleleveníteni, bemutatni mindenféle dokumentumfilmmel, beszélgetéssel, kvízjátékkal például. Tehát ha valaki elég bátorságot érez magában, akkor egy kvízjátékon kipróbálhatja a tudását. Van emellett egy minitárlatunk, gyűjtői relikviákból, van egy plakátkiállításunk, szintén az elmúlt 40 évet bemutatva” – mondta el Barta Zoltán, a Magyar Star Wars Klub vezetője.

A rajongók Anakin Skywalker magyar hangjával, Moser Károllyal találkozhattak, aki jelmezben lépett színpadra.

„Nagyon szeretem a Star Wars-ot én is. Mindig a legújabb részeket rögtön a mozi premieren megnézem. És vannak apróbb, az igazi rajongókhoz képest mondom, hogy apró relikviáim is, amiket beszerezek. Most egy ideje próbálok szerezni egy igazán jó fénykardot, most ez a legújabb projektem” – nyilatkozta Moser Károly, szinkronszínész.

A találkozón Leia hercegnő és a jedi lovagok másai is felbukkantak. Aki akart egy speciális háttér előtt Csubakkával, Darth Vaderrel és egy birodalmi rohamosztagossal készíthetett közös fényképet.