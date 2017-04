Csak le kell hajolni érte, és akár édességbe is mehet

Megkezdődött az Orfűi Medvehagyma Fesztivál. 14. alkalommal rendezik meg a hét végén az eseményt. A medvehagyma az elmúlt években egyre népszerűbbé vált, mára Baranya meghatározó gasztronómiai értéke lett. A fesztiválra a szervezők legalább tízezer látogatót várnak.

A medvehagyma legnagyobb termőterülete a Mecsek nyugati részén található, de elszórtan a Bakonyban és a Mátrában is terem. Orfűn 2004 óta rendeznek fesztivált a fokhagymához, illetve snidlinghez hasonló fűszernövény tiszteletére.

hirdetés

„Volt egy olyan pár év, amikor a medvehagyma húzott ki minket, mert volt egy 5-6 ezres fesztivál. Az elsőn mindjárt 6 ezer vendéget csábított ide hozzánk. Ez egy olyan dolog, amihez nem százmilliós beruházás kell, hanem szervezés, tervezés, nagyon sok munka, nagyon sok önkéntes munka és nagyon jó programok” – magyarázta Füziné Kajdy Zita polgármester.

Levele másfél, két hónapig, február végétől áprilisig szedhető, gyakorlatilag bármilyen étel ízesíthető vele. Az ínyencek lefagyasztják, vagy turmixolva, olívaolajban tartósítják, így egész évben használhatják.

„Ezt akár édességbe is be lehet. Tehát próbálkoztunk ilyen vaníliás répatortával, medvehagymazselével. Akár egy krémbe vagy lekvárba, bármibe be lehet építeni. Szinte minden fűszernövény hasznosítható így. Az, hogy mennyire nehéz, vagy mennyire használjuk, hogy ne legyen túlsúlyban sem, ez a szakácsnak a feladata, és neki kell ezt eldönteni, hogy ezt egyensúlyba helyezze” – hívta fel a figyelmet Golyák Csaba mesterszakács.

Az utóbbi években olyan népszerű lett, hogy korlátozni kellett a szedését. Fejenként naponta 2 kilót lehet hazavinni.

„Itt van a Mecsekben, csak le kell hajolni érte, fölszedi az ember és elkészíti. Ennek nagyon régi története van. Szüleink, nagyszüleink már réges-régen használták. Az utóbbi 20-30 évben nem nagyon ismerték az emberek. Most, a 14. medvehagyma-fesztivál keretében ugyanúgy, most már másfél évtizede tudjuk mutogatni az embereknek, hogy milyen értékes dolog” – emelte ki Serényi Róbert főszervező.

hirdetés

A medvehagyma az egyik legegészségesebb erdei növény. Jelentős a C-vitamin-tartalma, hatásos magas vérnyomás, érelmeszesedés ellen, de erősíti az immunrendszert, javítja a memóriát, sőt a férfiasságra is pozitív hatást gyakorol.