BalatonÁtcsúszás: a nyári csúcsszezont idézte a tömeg

Több ezren vettek részt a BalatonÁtcsúszáson. A Badacsonyból indított túrára annyian érkeztek, hogy a szervezők szerint a nyári csúcsszezont idézte a tömeg. Badacsony és Fonyód között több mint 5 km hosszan, a Balaton jegén keresztül gyalogoltak vagy korcsolyáztak az emberek.

Kisebb-nagyobb csapatok indultak folyamatosan szombat délelőtt a Balaton északi partjáról a délire. „Itt a vissza nem térő alkalom, az időjárás miatt. Lehet, hogy többet nem lesz ilyen alkalmunk, ilyen hideg. Szeretjük a téli sportokat, a jeget, jó idő van, hideg van, megpróbáljuk” – mondta Veres Lóránd.

A Balaton jege nem egyenletes, rianások szabdalják, és a meleg vizű forrásoknál vékony lehet a jég, ezért a két part közötti útvonalat előzetesen bejárták a szervezők.

„Azt szeretnénk megmutatni az embereknek, hogy állampolgári jogunkkal, a szabadságunkkal élni nagyon jó dolog, gyakorolni kell a szabadságunkat, ez is, ehhez is kell bátorság, erre ma nagy szükség van, és ez is egy jó alkalom erre, de mindig figyeljünk nagyon oda a biztonságra” – mondta Kardos Gábor, az esemény egyik szervezője.

A résztvevőknek ajánlott volt a mentőmellény, a síbot és a neoprén öltözet. A túrát a vízimentők biztosították.

„Megfelelő mentőpallókkal, kötélzettel, száraz ruhákkal van még a Pest megyei kollégáknak egy kis ilyen lánctalpas, gumitalpas kis robogójuk, amivel viszonylag gyorsan oda lehet érni, illetve a rádió az a legfontosabb most ilyen szempontból, a kommunikáció, és a Vízimentő Egyesületnek a meglévő balatonhelpes okostelefonra letölthető alkalmazása” – mondta Bagyó Sándor, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának elnöke.

A vízimentők délután 3 óráig biztosították az útvonalat, mivel sötétedés után már nem biztonságos és tilos a jégen tartózkodni.