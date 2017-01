„Azért jöttem, hogy fázzak” – hódít a jeges fürdőzés

Erdélyben a Maroson nemcsak korcsolyáztak, fürödtek is benne. Vízkeresztkor immár hagyomány Marosvásárhelyen megmártózni a folyó jeges vizében.

A többség korcsolyázni jár a befagyott Marosra, de vannak, akik vízkeresztkor be is ugranak a jéghideg vízbe. Marosvásárhelyen immár hetedik éve január 6-a a folyóban való megmártózást is jelenti. Eleinte csak tucatnyian vettek részt rajta és egyetlen nő volt közöttük, mára azonban jóval több a jelentkező.

A fürdőzők azt mondják, nem a vízbe való beugrás a legnehezebb, szerintük sokkal rosszabb az azt megelőző várakozás, illetve a kijövetelnél a hideg szél. Mégis sokan ülnek le utána a hevenyészett trónra és pózolnak a fotózáshoz.

„Azért jöttem, hogy fázzak. Tudtam előre, fel voltam mentálisan készülve” – mondat egy ifjú hölgy.

Idősebbek is vállalják a próbát, van aki már most azt ígéri, hogy jövőre is megmártózik. „Ez már a hatodik év, hogy járok, jövőbe is jövök, s hát gondolom, hogy legalább a 70 évig: még van két év addig, három…” – fogalmazott egy fürdőző úr.

A vízben való megmártózást követően a tűz mellett melegedhetett meg, aki fázott, de volt zsíros kenyér és forralt bor is. A fürdőzést követő szabadtéri mulatságon pedig már a nézőkkel együtt ünnepelhették a farsang kezdetét a résztvevők.

