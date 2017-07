A világ legkeresettebb DJ-i a Soundon

Több mint 160 ezer látogatót várnak az idei, XI. Balaton Sound fesztiválra Zamárdiba. A közvetlenül a Balaton partján tartott elektronikus zenei rendezvény öt napja alatt mintegy száz nemzetközi sztár lép fel, a szervezőknek több top DJ-t is sikerült Magyarországra hozni.

A Magyarországon most bemutatkozó Elrow partisorozat lesz az idei év egyik legkülönlegesebb attrakciója a Balaton Soundon – ígérik a szervezők. De itt játszanak majd a világ legkeresettebb DJ-i, például Armin van Buuren, Tiesto vagy Kygo, akiknek a kedvéért még a sármelléki reptér is 24 órán át nyitva tart.

„Vannak olyan díszletelemek, öltözék, amiket szeretnének viselni a fellépések során, azonban a legtöbb kérés sokkal inkább azzal függ össze, hogy kevés időt töltenek itt, ezért különgéppel érkeznek legtöbbször, speciális autókkal szeretnek megérkezni, a koncert után a legtöbben rohannak tovább a következő helyszínre, hiszen nem egy esetben egy másik földrészről kell elhívnunk valakit azért, hogy itt lehessen a Balatonon, vagy más fesztiválon” – árulta el Lobenwein Norbert, a Balaton Sound főszervezője.

Szigorítottak a biztonsági intézkedéseken is, a beléptetés most csak azonosítás után lehetséges, a fesztiválozókra pedig csaknem száz rendőr vigyáz. „Különböző betonelemekkel, terelőelemekkel védjük a fesztivál közvetlen környezetét, nyilván erre azért is szükség van, mert látszik, hogy Európa-szerte a terrorfenyegetettség okán erre mindenki kiemelt figyelmet fordít. Úgyhogy igyekeztünk erre odafigyelni, a fesztivál területén belül pedig egy közel 1000 fős biztonsági szolgálatot egészít ki körülbelül 150 egészségügyi dolgozó” – ismertette Fülöp Zoltán főszervező.

Zamárdinak évente több mint 100 millió forint bevételt jelent a fesztivál. „Egyrészt a területbérletből, közvetlenül a szervezők által fizetett bevételt sorolhatjuk, de az idegenforgalmi adóbevétel is jelentősen nőtt ebben az időszakban, és ennek köszönhetően a város sokkal többet tudott fejlesztésekre, beruházásokra fordítani” – emelte ki Csákovics Gyula polgármester.

A Balaton Sound július 5-től 9-ig tart.