A „nemszeretem” állatokra is sokan voltak kíváncsiak az éjszaka

Hagyomány, hogy a nyár utolsó pénteki estéje az állatkerteké, ekkor az ország számos állatkertjében változatos, színes programokkal várják a látogatókat. A Szegedi Vadaspark sötétségbe borult erdővel, az itt élő állatok éjszakai megfigyelésével és különleges látványetetések sorával készült az akcióra.

Közel kétezren voltak kíváncsiak Szegeden az Állatkertek Éjszakája programjaira. A vadasparkban a rozsomákok látványetetését figyelhették meg először a látogatók.

„Ilyenkor számos állatkerti bemutatót tartunk, aminek a lényege az, hogy az állat olyan táplálékot kap, amit természetszerű módon kell megszereznie; ez persze nem azt jelenti, hogy le kell vadásznia egy ragadozónak a zsákmányállatot, az nem lenne etikus, hogy berakunk egy élő állatot és szegényt megfogja a ragadozó. Hanem húst rejtünk el különböző zsákokban és azért kell felmásznia, el kell vennie, ki kell bontania” – magyarázta Veprik Róbert vadasparki igazgató.

Az éjszaka leszálltával a látogatók zseblámpával a kezükben bolyonghattak az erdőben, megfigyelve az állatok éjszakai viselkedését. Volt, akinek sikerült centikre megközelíteni néhányukat.

A különleges lehetőséggel nemcsak a szegediek éltek, volt aki az ország másik részéből érkezett, hogy részt vegyen a kalandban.

„Minden állat a melegben behúzódik a vackába, főleg a nagyvadak, és akkor nem látunk belőlük semmit. De ilyenkor éjszaka természetes, hogy a ragadozók kijönnek, és hát megpróbálják elejteni a vadat, mi meg megpróbáljuk a pillanatot elejteni, hogy őt észrevegyük” – mondta egy látogató.

Sokan voltak kíváncsiak az úgynevezett „nemszeretem” állatokra is, melyek közül többet meg is lehetett simogatni, például a csótányt vagy éppen a kígyót. De népszerűek voltak a fókák is – az érdeklődők a borjak esti tornáját figyelhették meg.

Az éjszakai kalandozás éjfélig tartott Szegeden.