A negyven éves kaktusz virágzására várnak

Negyven éves agavé virágzására várnak Miskolcon. A kaktusz május elején kezdte el növeszteni szárát, amely már tele van bimbóval. A növény tulajdonosa szerint nehéz megjósolni, mikor borul virágba, de a bimbók állapotából ítélve két héten belül nyílhat. Magyarországon nem számít ritkaságnak az agavé, arra azonban alig van példa, hogy virágozni is lássák a kaktuszt.

A különleges kaktusznak az egész országban híre ment. Naponta több mint százan állnak meg csak azért, hogy megnézzék a virágozni készülő agavét.

„Csodálatos, és azért jöttünk be most mi is a testvéremmel, hogy megnézzük, hogy milyen élőben, mert már láttuk a tévében” – mondta Sebőkné Magdi.

Körülbelül tíz centiméteres volt a sarj, amikor Bernáth József szülei megvették a növényt. Évek múlva kinőtte a lakást, így az üzlettulajdonos a boltja parkolójában helyezte el. Negyven év alatt hét méteresre nőtt az agavé, ebből körülbelül hat méter csak a virágzó szár, amit májusban kezdett el növeszteni a kaktusz. A bimbók szépen látszanak már, mindenki azt találgatja, mikor nyílnak ki a virágok.

„Nekünk még ugyanúgy nem volt, gyakorlatilag nem nagyon tudjuk. Már egy hónapja azt mondjuk, hogy két hét múlva virágzik, most is azt mondjuk, hogy két hét múlva virágzik. De nagyon dagadnak a bimbók, nagyon súlyos fent a virág” – mondta Bernáth József.

Az agavé életében egyszer virágzik, negyven évesen. A növény minden energiáját a bimbók kinevelésébe fordítja, ezért miután azok kinyíltak, a kaktusz elpusztul.