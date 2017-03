A minőségi konyhát népszerűsíti az étteremhét

Több mint száz magyarországi topétteremben ehetnek kedvezményes áron azok, akik az étteremhéten ellátogatnak valamelyik fővárosi vagy vidéki vendéglátóhelyre. A programban részt vevő helyek háromfogásos menüsorral készülnek, van olyan is köztük, amelyik Michelin-ajánlással rendelkezik.

Hűvös mangókrémleves mentás pannacottával, főfogásnak pedig balatoni süllőfilé póréhagymás tempurával és jalapenosalsával – ezek az ételek is felkerültek az egyik szigetmonostori étterem új étlapjára.

hirdetés

„Az étteremhéten való részvétel nálunk mindig örömünnep. Általában az új étlapunkhoz időzítjük, úgyhogy minden alkalommal az új étlapunkat mutatjuk be, illetve abból egy szelekciót az előételek, a főételek és a desszertek terén. Mi fúziós nemzetközi konyhát viszünk, és ebből kínálunk kóstolót ilyenkor a vendégeinknek” – mondta Szikora Eszter, a Rosinante szálloda és étterem ügyvezetője.

A Pesti Disznóban vargányás csirkemellfilét gesztenyekrémmel és burgonyakrokettel ajánl a Michelin-kalauz.

„Az ételek egy része az étlapról való, de mi viszonylag sűrűn váltunk étlapot, úgyhogy újdonság itt mindig van. Az ételek másik része kifejezetten az étteremhétre készül. Pesti Disznó Étterem lévén jellemzően mindig van nálunk egy-kettő-három valamilyen sertésből, mangalicából, de az idén vaddisznóval fogunk menni” – mondta Besztercsényi András, a Pesti Disznó vezetője.

Az étteremhét a minőségi konyhát népszerűsíti. „Kifejezetten szempont az is, hogy akik a hétköznapokon nem nagyon tudnák megengedni, hogy elmenjenek egy-egy csúcsétterembe, most azok is megtalálják a számításaikat. Kétféle menüár van, a topéttermeknek 3300 forint, a másik a 4900-as, az úgynevezett prémium kategória. A közös az, hogy mindkét menünél három fogást kínálnak ezek a kiváló helyek” – mondta Kiss Zoltán, az országos étteremhét szervezője.

hirdetés

Az országos étteremhetet március 13-tól 19-ig rendezik meg több mint száz magyarországi vendéglátóhelyen.