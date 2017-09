A madaraké a főszerep a hétvégén

Európai Madármegfigyelő Napokat tartanak a hétvégén országszerte. Aki részt vesz a programokon, nemcsak azt nézheti meg, hogy az őszi madárvonulás idején hogyan gyűrűzik meg a madarakat, de azt is megtudhatja, miért fontosak ezek az akciók. A Borsod megyei Bódva völgyében már harminc éve működik egy tábor, ahol évente csaknem tízezer madarat gyűrűznek meg.

Fogóhálóba repült madarakat gyűjtenek össze a kutatók a Bódva Völgyi Madárvonulás Kutató, és Természetvédelmi Táborban. Miután óvatosan kiszabadították őket, a madarak zsákokba kerülnek, hogy megvizsgálhassák őket.

Minden befogott madár lábára egy kis alumíniumgyűrű kerül, amivel nemcsak azonosítják az állatot, de információt is gyűjtenek róla.

„Részben, meddig él a madár, honnan hová vonul, visszajön-e, mennyire területhű, megtudjuk persze a madarak geometriai adatait, amelyből nagyon sok következtetést lehet levonni. Például mennyire jött északról, milyen populáció tagja, tehát azok a legfontosabb bélyegek, amelyek a madáron megvannak, azokat mi rögzítjük is naplóba” – mondta el Juhász Lajos, gyűrűzésvezető.

A Borsod megyei madarásztábor az egyik legrégebbi az országban. Több mint harminc éve működik. A programot az Aggteleki Nemzeti Park és a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület közösen hívta életre.

„Itt már több mint százötvenezer madár volt meggyűrűzve az elmúlt több tíz év során. Ezek között volt már jó néhány olyan érdekesség is, ami Magyarországon új fejlemény volt. Például a kerti rozsdafarkú a Gibraltár felé vonult el, eddig soha nem volt ilyen előzménye. És egészen ritka fajok is előkerülnek. Van egy ilyen madár, hogy kékfarkú, ez az Uráltól Keletre jellemzőbb inkább, mint Nyugatra, vele is sikerült összefutni” – mondta az ANPI őrszolgálati vezetője, Rózsa Sándor.

A tábor célja a vonulás kutatás mellett az ismeretterjesztés iskolásoknak, egyetemistáknak. Ez a csoport Miskolcról érkezett, sok diák még soha nem látott ilyen közelről madarakat.

A Bódva völgyi tábor minden évben augusztus közepétől október végéig tart. A két és fél hónap alatt átlagosan kilencezer madarat gyűrűznek meg.