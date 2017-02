Robotprogramozó zsenik versengtek Debrecenben

Megosztás KK, 2017. február 6., hétfő 08:37

Hat ország huszonhét csapata mutatta be tudását egy robotprogramozási verseny kelet-európai elődöntőjén Debrecenben. Ez is része volt a városban rendezett kétnapos tudományfesztiválnak. A rendezvény legfontosabb célja, hogy a gyerekek megkedveljék a természettudományokat, mivel Magyarországon hiány van mérnökökből és informatikusokból is.