A lányok nem maradtak szárazon

Locsolás vödörrel, írókázás és tojáspatkolás – a húsvéti néphagyományokat elevenítették fel a szentendrei skanzenben. A családi programokra az idén is több ezren voltak kíváncsiak.

Már a bejáratnál meglocsolták a skanzenbe érkező hölgyeket.

„Fiatal gyerek koromban hajnalban keltett édesanyám minket, öt órakor. Mi már kölnivel locsoltunk, de a nagy legények vödörrel indultak. Nem volt olyan hely, ahova nem mentünk be, tudtuk, hol vannak lányok, oda bementünk, ahol nem tudtuk, hogy van-e lány, oda is bementünk, vagy van, vagy nincs. Olyan ház nem volt, amelynél ne locsolkodtunk volna” – mondta Palenik József, a Lajta Néptáncegyüttes művészeti vezetője.

A népszokás szerint húsvéthétfőn a legények a kúthoz vagy az itatóhoz vitték a lányokat, és nyakon öntötték őket egy vödör vízzel. A hagyományt a skanzenben is felelevenítették.

„Nagyon tetszett, fantasztikus volt, de azt gondolom, hogy azok a természetes kölnik, amelyeket az előbb szagolgattunk, azért emberbarátabbak” – mondta egy hölgy a Hír TV-nek.





A húsvéti hímes tojást is elkészíthették a látogatók. Volt, ahol az érdeklődőket a kalocsai minták festésébe is beavatták. „Világos színnel kezdünk, előbb meg kell várni, míg megszárad, utána lehet csak tovább festeni, utána színessel alakítjuk ki, hogy milyen virágot szeretnénk” – magyarázta az egyik helybéli asszony.

A kalocsai minta ugyan még nem mindenkinek ment, de így is különleges hímes tojások készültek. De nemcsak a tojásfestést, az írókázást is ki lehetett próbálni, valamint a tojáspatkolás technikáját is elleshették az érdeklődők.

A szentendrei skanzen húsvéti programjaira több ezren látogattak el.