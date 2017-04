A hétvégétől látható a mozikban a Brazilok

Hétvégén mutatják be M. Kiss Csaba és Rohonyi Gábor legújabb filmjét, a Brazilokat. Az új magyar mozi a társadalmi problémákról, az akaraterő fontosságáról és a labdarúgás erejéről szól. A filmben amatőr roma színészek is szerepet kaptak.

Meccset játszott a Magyar Művész Válogatott és Brazilok című film csapatával. Az M. Kiss Csaba és Rohonyi Gábor által rendezett filmet hétvégén mutatják be a mozikban.

hirdetés

„Jártam egy Sirok nevű faluban, ahol magukat braziloknak nevező roma srácok elindultak a helyi bajnokságban és egyébként Barlangokban laktak, mint ahogy a Brazilok című filmben is látszott, és nekem az tetszett meg ebben a történetben, hogy ezek a fiúk csak másképp látták a megoldást, nem csak várták a sült galambot, vagy azt, hogy valaki majd segítsen rajtuk, hanem megpróbáltak tenni magukért valamit. Ezzel, hogy elindultak a bajnokságban, tulajdonképpen megpróbálták saját maguknak is bebizonyítani, meg a környezetüknek, hogy ők is tudnak ugyanolyanok lenni, mint a többi ember” – fogalmazott M. Kiss Csaba.

A Brazilok története egy kis magyar faluban játszódik, ahol a plébános benevezte a roma focicsapatot a bajnokságba, de a helyi önkormányzati csapatnak ez nem tetszik. A főbb szerepekben nem csak hivatásos színészek, hanem Borsod megyei romák is játszanak.

„Azt hiszem, hogy elég zökkenőmentesen ment ez a dolog, igazából nekünk színészeknek kellett valahogy ezt a természetességet elsajátítani, amit a srácok, akik nem színészek, ők alapból magukkal hoztak. Ez rejteget némi veszélyt, de úgy gondolom, hogy teljesen jól együtt tudtunk működni velük és remélhetőleg a vásznon sem fog látszani, hogy valaki színész és valaki nem. Azt szeretnénk, hogyha mindenki olyan lenne, mintha nem színész lenne” – fejtette ki Orosz Ákos, színész.

Az egyik roma szereplő szerint a film egyik legfontosabb üzenete az, hogy kellő akaraterővel bármi elérhető. „Nagyon jó élmény volt a filmben játszani, nagyon örültem, hogy kaphattam benne szerepet, teljes nagy élmény volt, szerintem életem végéig az marad” – mondta Nagy Norbert.

hirdetés

A Brazilok című filmet a Magyar Nemzeti Filmalap 362 millió forinttal támogatta, premierje április 6-án lesz.