A disznóvágás az egyik legkedveltebb szilveszteri program

Az idén is csaknem tízezren búcsúztatják az óévet Székelyföldön. Az egyik helyi utazási iroda szerint sokan visszatérő vendégek. A hagyományos disznóvágás és az azt követő vacsora az egyik legkedveltebb szilveszteri program.

Népszerű úti cél szilveszterkor Székelyföld. A látogatókat friss hó várja a hegyekben. „Én személy szerint a lovas szán miatt jövök. Mindig arra vágytam, hogy egyszer lovas szánon hajtok a nagy hóban, és erre már nincs otthon lehetőség, itt viszont benne van a programban” – mondta Nagy Mariann.

A turisták közül sokan visszatérő vendégek. „Semmi más miatt, csakis az emberek miatt, az emberek közelsége, az emberek természete, a vendéglátó szeretet, csak ezért. Nagyon megtetszett, 2006-ban voltam, tíz év után megint visszajöttünk, és megmutattam a családnak is” – mesélte Seres János.



A hagyományos disznóvágás, majd a feldolgozás és az azt követő vacsora is népszerű szilveszteri program. „Ma reggel már részt vettünk a disznótor kezdetén, a perzselésen és a hozzá tartozó dolgokon, majd este disznótoros vacsorával fejezzük be a mai napot. Gyermekkori emlékeket kelt az emberben, nagyon jó érzés volt nosztalgiázni egy kicsit” – mondta Csatári Tünde.



Hargitafürdőn, a Madarasi-Hargitán és a gyimesi hegyekben is sípályák várják a látogatókat, de sok helyen lehet szánkózni és korcsolyázni.