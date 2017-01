A Balaton jegéből faragtak szobrokat

A vonyarcvashegyi művésztelep alkotói harminc centiméter vastag jégtáblákat kaptak, melyeket saját ötleteik alapján alakíthattak. A jégszobrok formálódását bárki végignézhette a strandon.

Van aki láncfűrésszel, van aki pedig finomabb eszközökkel faragta a jeget Vonyarcvashegyen. Takács-Szencz Lívia egy bronzkori szobor másolatát készítette el. „Eredetileg festészettel foglalkozom, úgyhogy nekem egy kihívás és nagy dolog, hogy én ide jöhetek jeget faragni. Festészetben is figurális dolgokkal foglalkozom, szürreális, és ebből adódott, hogy akkor amit szobrászatban és festészetben is meg lehet valósítani, akkor jégből is sikerül” – fogalmazott.

Vonyarcvashegyen már hagyománya van a faragásnak. Nyaranta fafaragók alkotnak itt, műveik a település több pontján láthatóak. A művésztelep szervezője szerint jégszobrászathoz megfelelő jég ritkán adódik a Balatonon. „Most ebben a hidegben nagyon vastagra hízott a jég, több mint 30 centi, amit sikerült kivágni. A sajátossága abból áll, hogy nem olyan jó minőségű, mint a jégszobrászathoz készített jég, ugye ebben jégbuboréktól kezdve egyéb szennyeződés is van. Volt olyan, hogy apró halacskák fagytak bele, tehát minden megtalálható” – mondta Major Lajos.

Ezen a hétvégén a tó körül számos településen tartanak valamilyen jeges rendezvényt.

