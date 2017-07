Vízilabda: mindkét válogatott bizakodó, a negyeddöntő lesz a kulcs

A vízilabdacsapatokért először vasárnap szoríthatnak a szurkolók a vizes vb-n. A Margitszigeten a női csapat Japán, a férfiválogatott Ausztrália ellen száll medencébe.

Feszültség nincs, csak izgalom – a magyar férfi és női vízilabda-válogatottak is készen állnak a világbajnokságra. A felkészülés után egyelőre bizakodnak a szövetségi kapitányok.

hirdetés

„Azt gondolom, hogy minden hivatalos teszt és mutatók mellett, amik mindegyik jobbra sikerült, mint tavaly, szemre is és játékra is úgy gondolom, hogy fejlődött a csapat. Volt két változás a tavalyi évhez képest a játékoskeretben. Azt kell mondjam, hogy remélhetőleg majd igazolják, hogy zökkenőmentesen illeszkedett be a két új játékos” – mondta Bíró Attila, a magyar női vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya.

Takács Orsolya szerint a program feszített, de helyt tudnak állni a hazai rendezésű vébén. „Abban a pillanatban, ahogy hazajöttünk Egerből, azért csak kicsit belecsöppentünk ebbe a kicsit ilyen, tényleg ilyen nagyon előkészületekkel teli, illetve nagyon szoros programba, pont ezért nagyon jól teltek az egri napok, mert nagyon nyugodtan, kicsit a világtól elzárva tudtunk készülni” – mondta a rutinos játékos.

A férfiválogatott kapitánya sem ment bele esélylatolgatásba. „Azzal foglalkozunk, amivel éppen azon a napon kell, tehát nem nagyon szaladunk előre, hogy már előre izguljunk esetleg a világesemény miatt, hanem nagyon sok megoldandó dolgunk van, akár taktikailag, technikailag, formaidőzítés, ami éppen kitölti az időnket” – mondta Märcz Tamás.

Manhercz Krisztián szerint a negyeddöntőn áll vagy bukik a világbajnoki szereplés.

„A legfontosabb mérkőzés az lesz, ezt nyugodtan állíthatom, de az is csak egy lépcsőfok, de az lesz az egyik legfontosabb meccsünk, az dönti el, hogy a legjobb négyben folytatjuk vagy az ötödik–nyolcadik helyért” – mondta a 20 éves játékos.

hirdetés

A női válogatott vasárnap este Japán, a férficsapat pedig hétfőn Ausztrália ellen kezdi meg világbajnoki szereplését.