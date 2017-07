Vízilabda: így áll a helyzet most a vizes vb-n

Csoportelsőként jutott a negyeddöntőbe a magyar női vízilabda-válogatott a vizes vb-n. Bíró Attila együttese tegnap 10-8-ra verte Hollandiát. A szövetségi kapitány elégedett volt a csapat védekezésével, úgy véli azonban, hogy a helyzetkihasználáson javítani kell.

A hollandok ellen közel tökéletesen védekezett a magyar női csapat a szövetségi kapitány szerint. Válogatottunk 10-8-ra verte a 2008-ban olimpiai bajnok hollandokat, és csoportelsőként egyből a negyeddöntőbe jutott a budapesti világbajnokságon.

„Úgy nem lehet rangadót nyerni, világversenyt meg végképp nem, ha a védekezés nincs rendben. Az első két meccset nem venném ide, de a holland meccs már tényleg közelített ahhoz, amit szeretnék. Ha a döntőig el szeretnénk jutni, ahhoz minimum így kell védekezni, ehhez még a támadójátéknak is javulnia kell” – nyilatkozta Bíró Attila.

Ha a csapat úgy játszik a legjobb nyolc között, ahogy a hollandok ellen, akkor a továbbjutás nem lehet kérdéses – mondta a kapus. „Ugyanilyen egységes játék, koncentrált védekezés, és ha kicsit jobban használjuk ki a fórjainkat, akkor még jobban fogunk örülni, és még magabiztosabb győzelmet arathatunk, de nagyon fontos, hogy ez az egység megmaradjon” – véli Gangl Edina.

Czigány Dóra szerint a remek a csapategység. „Nagyon jól érezzük magunkat, jó a kaja is, ami a hangulatot még jobban emeli, hogy nem kínai koszt van. Remek a hangulat, ez a vízben is látszik és azon is, hogy milyen a csapategység” – fogalmazott a sportoló.

A magyar együttes hétfőn a Kanada–Új-Zéland mérkőzés győztesével találkozik a legjobb nyolc között.

A férfiak ma Franciaországgal játszanak.