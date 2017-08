Utolsó vb-döntőjében győzték le először Boltot

Bronzérmet szerzett élete utolsó 100 méteres futóversenyén Usain Bolt. Az olimpiai bajnok jamaicai sprinter megerősítette: bejezi a versenyzést.

Pocsékul sikerült a rajtja élete utolsó 100 méteres futóversenyén Usain Boltnak, és a folytatás sem úgy alakult, ahogy eltervezte.

hirdetés

Végül két amerikai, Justin Gatlin és Christian Coleman mögött harmadikként ért célba.

„Gatlin megérdemelte a győzelmet. Korábban is mondtam, hogy egy kiváló versenyző. Hihetetlen futást produkált, nekem viszont nem sikerült jól. A rajtom szörnyű volt, mint mindig. A rajtot követően általában mindig feljövök, de ez most nem jött össze” – nyilatkozta Usain Bolt.

A jamaicai sprinter, már korábban kijelentette, hogy a londoni atlétikai vb-n áll utoljára rajthoz. Ennek is volt köszönhető, a szokottnál is nagyobb érdeklődés. A verseny után Boltot ünnepelte a közönség, míg legnagyobb riválisának, a doppingvétség miatt korábban kétszer is eltiltott Gatlinak hallható pfujolás járt a győzelemért. Bronzérme ellenére Bolt nem tervezi a folytatást.

„Ez az első alkalom, hogy futás után fáj a lábam. A testem jelzi, hogy nincs tovább. Itt a vége” – mondta.

A nyolcszoros olimpiai és 11-szeres világbajnok Boltot bálványozzák hazájában. Még Jamaica miniszterelnöke is megszólalt a futó visszavonulásának hírére, a szurkolók pedig sajnálják, hogy többet nem látják futni kedvencüket.

„Gyenge kezdés és gyenge befejezés volt a részéről, de ez semmit nem von le abból, amilyen nagyszerű versenyző. Nem hinném, hogy ettől meggondolja magát és azt mondja, hogy még versenyeznie kell, bár sosem tudhatod. Jamaica imádja Usain Boltot, mindenki, az egész világ imádja őt” – mondta egy szurkoló.

hirdetés

Ez volt Usain Bolt első veresége vb vagy olimpia döntőjében. Szurkolói utoljára a jövő szombati sprintváltó döntőjében láthatják versenyen.