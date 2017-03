Újra miénk a Final Four rendezési joga

2016 és 2017 után 2018-ban és 2019-ben is Budapest adhat otthont a női kézilabda–Bajnokok Ligája négyes döntőjének – erről állapodott meg a magyar és az európai szövetség. Az idei Final Fourba kerülésre két magyar csapatnak is komoly esélye van.

Idén is Budapest ad otthon a női kézilabda-Bajnokok Ligája négyes döntőjében – immáron negyedszer. De nem utoljára. A magyar és az európai kézilabda-szövetség megállapodása értelmében 2018-ban és 2019-ben is a magyar főváros látja vendégül a legjobb női kézilabdacsapatokat.

hirdetés

„Annak a munkának az elismerése, amit az MKSZ az elmúlt években a női-BL négyes döntőjének szervezésébe beletett. Igyekeztünk korábban is jó körülmények között, a lehető legjobban megszervezni ezt az európai sporteseményt – ez az egyik sportcsúcsesemény. És az a bizalom, amit megint megkaptunk az EHF-től, talán vissza is igazolja ezeket az erőfeszítéseket, illetve újabb feladat elé állít minket, hogy a következő három évben is tényleg profit és jót csináljunk” – mondta el Kocsis Máté, a Magyar Kézilabda Szövetség elnöke.

A négyes döntőbe két magyar csapat is jó eséllyel pályázik. A Győrnek ismerős közeg a BL Final Four. Görbicz Anita kétszer már magasba emelhette a BL-serleget. A győrieket idén is az egyik legnagyobb esélyesként emlegetik.

„Még, ugye, vannak csoportmérkőzések, ugye, azok a legfontosabbak, és hát azért még oda be kell jutni, és azért most már nincsenek olyan csapatok, akik gyenge ellenfelek lennének. Persze természetes, hogy azt mondják, hogy nekünk ott kell lenni, de nem szabad ennyire előre gondolkoznunk, úgyhogy mindig a következő mérkőzésre koncentrálunk” – mondta Görbicz Anita kézilabdázó.

A Ferencváros először szerepelhet a Final Fourban. Ehhez minden esélye megvan a fővárosi zöld-fehéreknek. Szucsánszki Zitáék már biztosították a helyüket a negyeddöntőbe.

„Egy nagy álmunk válna valóra, hogyha bekerülnénk a Final Fourba. Nagyon sokat dolgoztunk azért, hogy idáig eljussunk, de még nagyon nagy feladatok várnak ránk, például a Győr elleni bajnoki. De mindenféleképpen szeretnénk még pontokat szerezni a csoportmérkőzéseken, és azt kell mondjam, hogy akármelyik csapatot kapjuk a negyeddöntőben nem lesz könnyű dolgunk, de ez az álmunk és ez a vágyunk, és ezért mindent meg fogunk tenni” – fogalmazott Szucsánszki Zita kézilabdázó.

hirdetés

A Final Fourt május 6-án és 7-én rendezik meg a Papp László Budapest Sportarénában.