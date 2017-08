Új néven indul a hokiliga

Szeptember nyolcadikán indul a magyar bázisú jégkorongbajnokság, az Erste liga. A bajnokságnak kilenc év után van új névadója, miután az eddig szponzor MOL-lal a szövetség megszüntette az együttműködést. A szövetség elnöke szerint anyagilag jobban járnak a váltással.

A MOL 10 évig volt a jégkorong liga névadó szponzora. A szakszövetség júliusban szakított az olajtársasággal, a lépés váratlanul érte a MOL-t, amely egy milliárd forinttal támogatta a sportágat.

„Az említett összeg kilenc év alatt jött be a magyar jégkorongsportba, az új szponzorral ugyanz a nagyságrendű összeg kb két év alatt fog bejönni, nem tudom hogy kell-e ezek után bármit különösebben indokolni. Egyébként nem romlott meg a kapcsolat, sem a liga kapcsán, egyszerűen lejárt a szerződés, éves szerződéseink voltak a mollal, a válogatott kapcsán viszont jelenleg is érvényes szerződésünk van, ennek megfelelően a jégkorongszövetség minden szerződéses kötelezettségét teljesíti a mollal szemben és egyébként pedig köszönjük a mol eddigi támogatását” – ismertette Such György, a szövetség elnöke.

A Mol helyére az egyik osztrák bank, az Erste lépett. „Ez egy nagy megtiszteltetés, ki szeretnénk mindenképpen emelni hogy szívvel lélekkel szeretnénk csinálni, az erste nincs sok helyen ott, főleg ami a sportokat illeti, de mindenképpen igyekszünk még tovább nyitni, de amit csinálunk, oda teljesen odarakjuk magunkat, és szerintem az első pár hét, pár nap tapqasztalatai már azt mutatta hogy egymásra találtunk” – mondta Jelasity Radovan, a bank elnök-vezérigazgatója.

A sajtótájékozatón a bajnokságban részt vevő csapatok képviselői is jelen voltak. Orbán Attila, a válogatott játékosa fehérvári és érsekújvári kitérő után tér vissza nevelőegyesületébe, a Dunaújvárosba.

„Azari Zsolttal a tegnapi nap beszéltünk, és nagyon korrekt ajánlatot kaptam tőle, megbeszéltük az edzővel és a stábbal hogy mit szeretnénk a következő évben, nagyon szimpatikus volt számomra nemcsak a feltételek, hanem a célok is, és ugye nem csak a csapat hanem a családom is hazahúzott, a barátok is, úgyhogy nagyon várom a következő szezont” – jelentette ki a jégkorongozó.

A bajnokság szeptember nyolcadikán indul kilenc csapattal - idén először egy osztrák klub, a Vienna Capitals tartalék gárdája is indul a magyar ligában.