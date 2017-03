Tovább menetel, nem lehet megállítani Federert

Biztosan veszik az akadályokat a favoritok a miami keménypályás teniszbajnokság egyes férfiversenyében. Roger Federer 2013 után találkozott ismét Juan Martín del Potróval. Rafael Nadal pályafutása 1000. ATP-mérkőzésén 822. győzelmét aratta.

Roger Federer lépésről lépésre halad idei harmadik tornagyőzelme felé. Januárban az ausztrál nyílt teniszbajnokságot, márciusban a kaliforniai Indian Wells-i tornát nyerte meg, Miamiban pedig már a nyolcaddöntőben van. A harmadik fordulóban az argentin Juan Martín del Potróval találkozott. Az első szettet 6:3-ra hozta a svájci klasszis, a másodikban Del Potro 5:4-ig tartotta a lépést vele, ám Federer az utolsó gémet nagyon simán hozta, és végül 6:4-re nyert. A legjobb tizenhat között a spanyol Roberto Bautista Aguttal találkozik.

Honfitársa sem hibázott. Stan Wawrinka a tunéziai Malek Dzsziri ellen jutott könnyedén a nyolcaddöntőbe. Az első játszmát 6:3-ra hozta a svájci, a másodikban a tunéziai egyel több gémet nyert, de Wawrinka győzelmét így sem veszélyeztette. Végül 6:4-re ezt a szettet is a svájci nyerte, akinek a következő ellenfele a német Mischa Zverev lesz.

A tizenkettedik helyen kiemelt Nick Kyrgios is ott van a legjobb tizenhat között. Az ausztrál botrányhős a horvát Ivo Karlovicot ejtette ki – azonban korántsem simán. Az első szettet hozta Kyrgios 6:4-re, a másodikban azonban rövidítésre kényszerült, amelyet el is bukott 7:6-ra. Jöhetett a mindent eldöntő harmadik játszma, amely szintén idegtépő perceket hozott. Ez is rövidítésben dőlt el, és Kyrgios bírta jobban, így ő várhatja a folytatást a belga David Goffin ellen.

Korábban a spanyol Rafael Nadal is biztosította helyét a nyolcaddöntőben, bár borzasztóan kezdett a német Philipp Kohlschreiber ellen. Az első szettet 6:0-ra elbukta, de innen is tudott fordítani, ráadásul úgy, hogy a második és harmadik menetben mindössze öt játékot engedett ellenfelének és 6:2, 6:3 arányban hozta a játszmákat. A következő körben a francia Nicolas Mahut lesz a spanyol klasszis ellenfele.