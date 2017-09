Történelmi Messi-gólokkal nyert a Barcelona

Az argentin aranylabdás mindeddig nem tudta bevenni Gianluigi Buffon kapuját.

Meglőtte élete első gólját, rögtön kettőt is Lionel Messi, Gianluigi Buffonnak. A Barcelona aranylabdás támadója korábban még egyszer sem talált be az olasz hálóőrnek, most viszont az ő vezérletével végül 3-0-ra nyertek hazai pályán a Juventus ellen, a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportmérkőzéseinek első körében.

A D csoport másik meccsén, az Olympiakosz–Sporting találkozón 3-2-es vendégsiker született. Az A csoportban a Manchester United szintén győzelemmel kezdett: hazai pályán 3-0-ra győztek a Bázel ellen, a CSZKA Moszkva pedig idegenben nyert 2-1-re a portugál Benfica otthonában.

A B csoportban Neymar, Mbappé és Cavani góljainak is köszönhetően a Paris St. Germain ötöt rúgott idegenben a Celticnek, míg a Bayern München 3-0-s sikerrel kezdett a belga Anderlecht ellen, a C csoportban pedig a Chelsea meg sem állt 6 gólig az azeri Qarabag ellen – nem úgy, mint az Atletico és a Roma, amely két együttes a játéknap egyetlen gól nélküli mérkőzését játszotta.