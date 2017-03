Támadó szellemű játékra számít a magyar válogatottól az Európa-bajnoki címvédő portugál válogatott szövetségi kapitánya.

Fernando Santos a szombat esti találkozóról azt mondta: mindkét csapat azonos céllal lép pályára, szeretnének kijutni a jövő évi világbajnokságra. A szövetségi kapitány nem számít arra, hogy megismétlődik a tavalyi Eb-n játszott 3-3-as döntetlen.

„Teljesen más lesz ez a mérkőzés, mint a júniusi volt, persze kivéve abban, hogy most is mindkét csapatnak nagyon kell a győzelem. Efelől semmi kétségem nincs. A játékosaimban látom a tüzet, ők is tudják, hogy egy kiváló gárdával mérkőzünk meg. Mindenki nagyon szeretne bizonyítani. De mint mindig, most is az a cél, hogy legyőzzük az elénk gördülő akadályokat” – fogalmazott Fernando Santos.

