Szolnokon „ismerkedett” a Märtz–csapat

Megtartotta első edzését a magyar férfi vízilabda-válogatott élén Märtz Tamás. A szakembernek – aki decemberben nevezte ki a Magyar Vízilabda Szövetség a nemzeti csapat élére – az éremszerzés a fő célja a 2017-es budapesti világbajnokságon.

Hosszú pihenő után találkozott újra a magyar férfi vízilabda-válogatott a Szolnoki Vízilabda Arénában. A keretösszetartás elsődleges célja az volt, hogy a kapitány és a keret összeszokjon, és egy sikeres válogatott alapjait tegye le.

„Egymás megismerése, kicsit összeszokottabbak legyünk, megismerjük, hogy a Tomi milyen taktikai variációkat képzel el, milyen szemléletben fogja vezényelni a válogatott edzéseket, úgyhogy én inkább az ismerkedést mondanám, hogyha egy szóval kellene jellemezni erre a hétvégére” – nyilatkozta Tóth Márton válogatott vízilabdázó.

Az összetartásról több rutinos játékos is hiányzott, de velük kiegészülve, egy ütőképes válogatott formálódik az új vezetés keze alatt. „Úgy érzem, hogy a visszatérő, úgymond idősebbekkel és a tehetséges fiatalokkal kiegészülve abszolút egy jó brigád tud összegyűlni” – mondta Kovács Gábor pólós.

A válogatott első edzésére több fiatal játékost is meghívott a szövetségi kapitány, hiszen a 2017-es világbajnokság mellett a fiatalítás is fontos cél. „Elsődleges cél az, hogy a budapesti világbajnokságra rakjunk egy minél ütőképesebb csapatot össze. Volt néhány olyan idősebb és mindenképpen a keretbe szánt játékos, aki most nem tudott különböző okok miatt részt venni, ezért egy kicsit nyitottunk a kereten. Valóban egy picit előremutató is ez a húsz fős keret, aki itt Szolnokon van, hiszen jó néhány olyan játékos van, aki reálisan nézve nem feltétlen a budapesti világbajnokságra kell érkeznie, hanem akár inkább a távlati célokért dolgozhatnak majd a válogatottban. De ez talán izgalmassá teszi nekik is. Én azt gondolom, hogy mindenkinek egy megtiszteltetés, akik keretedzésre már jöhet” – nyilatkozta a szövetségi kapitány.



A Märtz-csapat bemutatkozására a februári Volvo-Kupáig kell várni, ahol Szlovákiával, Horvátországgal és Montenegróval mérkőzik meg a válogatott.