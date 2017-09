Székely harmadszor kapitány, Ivkovic maradt

Székely Norbert lett a magyar női kosárlabda-válogatott szövetségi kapitánya.

A szakember harmadszor irányíthatja a női együttest, aminek élére azért kellett új kapitányt választani, mert Stefan Svitek a cseh nemzeti csapathoz távozott. Székely megállapodása a 2019-es Európa-bajnokság végéig szól.

A férfiválogatott kapitányi posztját továbbra is Stojan Ivkovic tölti be, akinek irányításával a nyolcaddöntőbe jutott a férficsapat a szeptemberi Eb-n. A két kapitánynak a nemzeti csapat felkészítésen kívül az utánpótlás-válogatottak szakmai rendszerének kialakítása és felügyelete is a feladata lesz.

