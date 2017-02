Super Bowl: a Falcons másodszor, a Patriots kilencedszer

Hajnali fél egykor rendezik Houstonban a tengerentúli profi amerikaifutball-bajnokság döntőjét, az 51. Super Bowlt. Az Atlanta Falcons másodszor, a New England Patriots kilencedszer száll harcba a Vince Lombardi-trófeáért. A döntő ideje alatt egy félperces reklám ötmillió dollárba kerül.

Nem feltartott kézzel megy ki a pályára az Atlanta Falcons az 51. Super Bowlra. A története második nagydöntőjére készülő georgiai gárda vezetőedzője szerint csapata készen áll az összecsapásra.

„Nagyon büszkék vagyunk, hogy itt lehetünk. Most sokkal jobban mennek az edzések, a fiúk mindent beleadnak. Keménynek kell lennünk, ami nem egyenlő az adottságokkal, az egy teljesen külön dolog. Ezt kell mutatnunk majd a pályán is a döntőben; azt szeretném, hogy a szurkolóknak is átjöjjön: igen, ez a csapat tudja, mit csinál” – fogalmazott Dan Quinn.

A csapat irányítója, Matt Ryan az év legjobb támadójátékosának, illetve az alapszakasz legértékesebb játékosának járó címet is elnyerte. Szerinte az ellenfél New England Patriots is kiváló játékosokból áll, akik mindig képesek valami meglepő újdonságra a pályán.

„Szerintem a Patriots ellen az ember sosem tudja igazán, mire kell készülnie, persze mi azért mindent megteszünk. Ha egy dolgot kellene kiemelnem, az az, hogy mennyire máshogyan játszanak hétről hétre, totális kiismerhetetlenség jellemzi az egész játékukat. A passzvédekezésük kiváló, és abban is biztos vagyok, hogy megpróbálják majd kiiktatni a futójátékunkat, mert ha ez sikerül, pontosan tudják, hogy Julio Jonesra kell legjobban figyelniük. De újra mondom, alig valamit sikerült kiismernünk az idén mutatott játékukból” – mondta.

A Patriotsnek nagyobb rutinja van a Super Bowl-részvételekben, története kilencedik döntőjére készülhet. Tom Brady, az együttes irányítója hetedszer játszik a legnagyobb meccsen: a sztárjátékos szerint csak az elhivatottságon múlik az, ki mennyire lehet sikeres az amerikaifutballban.

„Mindig jól kijöttünk Belichick edzővel, mert mindketten azt néztük, hogyan lehetünk a csapatunk segítségére. A mesternek az élete az edzősködés, nekem pedig az életem a játék, ez ennyire egyszerű. Imádok irányítóként játszani ebben a csodálatos csapatban, szerintem az nem áldozat, ha valaki erre teszi fel az életét. Nem hiszem, hogy ha egyszer befejezem a játékot, átélhetem, hogy valami olyat csinálhassak, amit ennyire szeretek. Imádom. Egyszerűen ott a tudat, hogy az edző imád edzősködni, ő pedig tudja, hogy én imádok irányítóként játszani. Szóval kimegyünk, és mindketten leginkább a másikért dolgozunk, a másiknak akarjuk megnyerni a trófeát” – fejtette ki Brady.

A döntő közben leadott félperces reklámért ötmillió dollárt fizettek a cégek, ami újabb rekord.

Az 51. Super Bowlt magyar idő szerint hajnali fél egykor játsszák a houstoni NRG Stadiumben – a félidei műsorban Lady Gaga énekes lép fel.