Storck: „Szeretnénk megörvendeztetni a szurkolókat”

Portugália ellen készül a magyar labdarúgó-válogatott. A vasárnapi meccsen várhatóan teltház előtt játszanak vb-selejtezőt.

A világ egyik legjobb labdarúgója, Cristiano Ronaldo melegít a Groupama arénában. Vb-selejtezőre érkezett a portugál csapat Budapestre. Az Európa Bajnoki címvédő szövetségi kapitánya szerint csakis a három pont megszerzése elfogadható számukra. A csapat védője is elszánt játékot ígért.

„Feltétlenül bízunk abban, hogy győzünk a mérkőzésen, viszont ehhez mindenképpen agresszívan kell játszani a magyarok ellen, mert nagyon felkészült és jó csapatról van szó, amelyik mindig tudatosan lép pályára és nagyon nehéz ellenük játszani, de úgy gondoljuk, hogy már megvan a kész tervünk a győzelemhez, amelyre már felkészültünk az edzővel és bízunk abban, hogy ezt a pályán is ki tudjuk mutatni, ami elég lesz ahhoz, hogy a győzelmet begyűjtsük a magyar válogatott ellen” – vázolta Pepe.

A magyar csapatnak ugyanis már csak matematikai esélye van arra, hogy továbbjusson a csoportból Lovrencsics Gergő azonban még nem tartja lefutottnak vb-re való kijutást. A magyar válogatott szövetségi kapitánya kiemelte, hogy a nézőkért is játszik majd a csapat.

„Az egész csapat lelkesen készült a mérkőzésre és próbáljuk megállni a helyünket a portugálok ellen, szeretnénk jó meccset játszani és megörvendeztetni a szurkolókat is. A lett mérkőzésen már sokan kijöttek, talán most még annál is többen lesz. Mindenképpen szeretnénk előre játszani, hátul pedig kompaktan felállni” – hangoztatta Bernd Storck.

A lettek elleni győztes csapatból a sárga lapos Bese Barnabás és a megsérült Szalai Ádám játékára nem számíthat a szövetségi kapitány.