Storck: 2016 sikeres év volt, 2017 nehéz lesz

Nehéz év vár jövőre a magyar labdarúgó-válogatott számára – mondta a szövetségi kapitány karácsonyi köszöntőjében.

Bernd Storck 2016-ot sikeres évnek nevezte a nemzeti csapat szempontjából. A kapitány kitért a nyári Európa-bajnokságra – megköszönte a szurkolók támogatását, és hangsúlyozta: a drukkereknek fontos szerepük lesz a vb-kijutásért folytatott küzdelemben is.

„Ezzel a válogatottal bebizonyítottuk, hogy ismét versenyképesek vagyunk nemzetközi szinten is, hogy nagyszerű tehetségeink vannak, olyan játékosok, akik a jövő csapatában is alapemberek lehetnek. A közös sikerek felvillanyozták az embereket, akik aztán együtt ünnepeltek az utcákon. Ezt a támogatást és nagyszerű hozzáállást szeretném megköszönni mindenkinek. Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok nektek a családotok körében, ti is megdolgoztatok a remek eredményekért. Emellett sikeres, boldog új esztendőt kívánok. Kérlek titeket, hogy továbbra is támogassatok minket, hiszen minden korábbinál nagyon szükség van most erre” – fogalmazott a kapitány.

